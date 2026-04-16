RAP pide a empresas regularizarse tras decreto de amnistía y ampliar la protección a los trabajadores

Tegucigalpa – El Régimen de Aportación Empresarial (RAP) amplía la protección de los trabajadores al impulsar a que miles de empresas regularicen su situación al entrar en vigencia el Decreto 40-2026 que ofrece una amnistía a las mismas y les ofrece que puedan afiliarse e integren para ofrecer el programa de beneficios, productos y servicios financieros, con lo cual se fortalece la protección económica a los miles de empleados.

El decreto en referencia establece un periodo de seis meses para que las empresas que no estén afiliadas al RAP puedan regularizarse sin pagar las aportaciones de forma retroactiva, intereses, multas ni recargos, con lo cual pueden iniciar a partir de cero.

El RAP llamó a las micros, pequeñas y medianas empresas de la nación para aprovechar el beneficio, con lo cual se elimina las barreras de entrada y facilita con ello la formalización.

Al regularizarse, las empresas cumplen con sus trabajadores sin cargas del pasado, acceder a un sistema financiero sólido y confiable, fortalecer la estabilidad laboral dentro de las compañías.

La incorporación de más empresas al RAP aporta beneficios a los trabajadores como acceso a ahorros y protección económica, mayor estabilidad ante contingencias laborales, acceso a programas de vivienda e inclusión financiera, resguardo de los recursos de nuestros afiliados.

Fondo de pensiones se integra al fondo de vivienda

El decreto 40-2026 también integró el Fondo de Pensiones al Fondo de vivienda e Inclusión Financiera (FOVIIF) con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad del sistema y garantizar mejores beneficios a los afiliados, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores.

El RAP es una institución financiera privada de interés social, sólida y confiable, administra los recursos de los trabajadores con responsabilidad, transparencia y visión a largo plazo.

La integración de ambos fondos permite incrementar su capacidad financiera y generar con ello mayores rendimientos para los ahorros de los afiliados.

El RAP aprobó una nueva estructura de tasas de interés para financiamientos habitacionales canalizados a través de sus instituciones financieras intermediarias de 9 % para afiliados cuyos ingresos lleguen hasta dos salarios mínimos y 10.5 % para los que ganan salarios superiores a 2 mínimos.

“Este es un paso importante para construir un sistema más inclusivo, donde más trabajadores tengan acceso a protección social y más empresas puedan cumplir de manera ordenada y sostenible”, destacó el presidente, Juan Carlos Sikaffy.

“Invitamos a todas las empresas que aún no forman parte del sistema a aprovechar este período de regularización. Cada empresa que se afilia es una familia más con respaldo económico, más empresas en el RAP significa más trabajadores protegidos” concluyó el vicepresidente, Daniel Durón.