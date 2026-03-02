RAP lanza la herramienta “Seguros de Accidentes Personales”

Tegucigalpa – El Régimen de Aportados Privados (RAP) realizó este lunes el lanzamiento de la plataforma de “Seguros de Accidentes Personales”.

Esta plataforma es una herramienta que ofrece respaldo económico, médico y práctico ante eventos inesperados que puedan afectar la integridad física y estabilidad financiera de los afiliados.

Con el lanzamiento de este seguro, RAP amplía su portafolio de productos orientados al bienestar y la seguridad social, y que sea una solución accesible y diseñada para brindar protección inmediata y acompañamiento oportuno a las familias hondureñas.

El Seguro de Accidentes Personales brinda protección ante situaciones imprevistas que pueden ocurrir en el hogar, el trabajo o la vida diaria.

Los respaldos de seguro son para muerte accidental, incapacidad total y permanente, la renta diaria por hospitalización por accidente y reembolso de gastos médicos por accidente.

Los afiliados pueden adquirir el seguro desde los 18 hasta los 65 años, manteniendo su cobertura activa hasta los 70 años.