RAP fortalece fondo de vivienda y reduce tasas de interés para facilitar acceso a vivienda

Tegucigalpa- El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) instó a las empresas que aún no forman parte del sistema a inscribir a sus trabajadores, destacando que esta acción no solo responde a una obligación legal, sino que representa una oportunidad para fortalecer el acceso a vivienda y el ahorro de los empleados.

-RAP llama a empresas a afiliar a sus trabajadores sin multas ni recargos tras nuevo decreto.

El presidente del RAP, Juan Carlos Sikaffy, recordó que el pasado 28 de marzo fue aprobado un decreto legislativo, posteriormente publicado en el diario oficial La Gaceta, que establece la obligatoriedad de afiliación para todas las empresas que aún no están inscritas en el sistema.

Sikaffy subrayó que esta medida ofrece condiciones favorables para los empleadores, ya que podrán regularizar su situación “sin ningún costo, sin multas, sin aportaciones retroactivas, ni intereses o recargos”.

El llamado es a aprovechar esta oportunidad para ponerse al día y brindar a los trabajadores el respaldo real que necesitan para alcanzar la meta de una vivienda propia y un ahorro sólido, expresó.

El titular del RAP también destacó que, como parte de esta iniciativa, se fortaleció el Fondo de Vivienda (FOVIIF) con una inyección cercana a los 6,000 millones de lempiras, elevando el total a unos 31,000 millones disponibles para financiamiento habitacional.

Asimismo, se aprobó una nueva estructura de tasas de interés para facilitar el acceso a créditos de vivienda: un 9% para afiliados con ingresos de hasta dos salarios mínimos y un 10.5% para quienes superen ese nivel de ingresos.

Finalmente, Sikaffy reiteró que el fortalecimiento del FOVIIF permitirá mejorar las condiciones de financiamiento, ampliando las oportunidades de acceso a vivienda para miles de trabajadores en el país.LB