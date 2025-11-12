RAP es reconocido por tercer año consecutivo con el Sello FUNDAHRSE por su impacto social y compromiso con Honduras

San Pedro Sula – Por tercer año consecutivo, el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) fue galardonado con el Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), en su XIX edición. Este reconocimiento reafirma el compromiso de la institución con el desarrollo integral de Honduras y la mejora de la calidad de vida de miles de familias.

El RAP, que a lo largo de más de tres décadas ha acompañado el crecimiento económico y social del país, ha fortalecido su rol como una institución cercana, moderna y solidaria, su gestión combina la eficiencia financiera con un profundo sentido humano, promoviendo iniciativas que generan bienestar, empleo y oportunidades.

Durante 2025, el RAP amplió su alcance en distintas áreas de acción. A través de su gestión de reserva laboral, ha otorgado más de L 6,178 millones en créditos para 2,866 viviendas, impulsando la economía local y el acceso a hogares dignos, además, ha mantenido el fomento de la educación financiera con su programa AsesoRAP y beneficiando a hijos de afiliados mediante su Programa de Becas Escolares.

En materia ambiental, la institución ha consolidado alianzas con entidades como INVEMA, Recicladora Diamante y la Fundación Ecológica de Tegucigalpa, con quienes desarrolla proyectos de reforestación y limpieza bajo la iniciativa PlantaRAP, contribuyendo a la recuperación de espacios naturales como el Cerro Juana Laínez.

Para Enrique Burgos, Gerente General del RAP, este reconocimiento simboliza la coherencia entre la misión institucional y las acciones diarias: “Este Sello de FUNDAHRSE es más que un galardón. Es el reflejo del esfuerzo conjunto de todos los que formamos parte del RAP — afiliados, colaboradores, líderes y aliados— que, con compromiso y pasión, creemos que el desarrollo de una nación comienza con instituciones comprometidas con su gente. Hoy, más de 400,000 afiliados activos confían en nosotros, y esa confianza nos exige ser más que simples administradores, sino agentes de transformación social”

El compromiso del RAP también se refleja en su esfuerzo por reducir su impacto ambiental, en alianza con el Centro de Producción más Limpia (CNP+LH), la institución se encuentra capacitándose, desarrollándose y aplicando mejoras en los siguientes temas:

Producción más limpia: eficiencia en el uso de recursos, reducción de desechos y emisiones, y utilización de materiales menos tóxicos.

Capacitación ambiental: adopción de buenas prácticas para disminuir el impacto ambiental en los procesos internos.

Seguridad ocupacional: promoción de entornos laborales seguros para colaboradores y afiliados.

Calidad: mejora continúa de los estándares de los servicios y productos que ofrece la institución.

Cumplimiento legal: garantía del cumplimiento de las normativas ambientales y otras regulaciones vigentes.

Estos esfuerzos contribuyen directamente a la medición y reducción de la huella de carbono y reducción del GEI en el RAP, referente a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero para disminuir el calentamiento global.

Bajo la premisa de mejorar la calidad de vida del trabajador, el RAP administra tres pilares fundamentales:

1. Un Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera, donde empleador y trabajador aportan para hacer realidad el sueño de un hogar propio.

2. Un Fondo de Reserva Laboral, aportado por el empleador, que protege al trabajador en la transición de su vida laboral.

3. Y un Fondo de Pensiones, que construye la tranquilidad para el futuro.

El Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable sitúa al RAP entre las instituciones hondureñas más comprometidas con la ética, la transparencia y el bienestar colectivo, consolidando su liderazgo como un modelo de gestión con propósito en el país.