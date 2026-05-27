RAP dispone de más de 6 mil millones de lempiras para financiamiento de viviendas con tasas desde el 9%

Tegucigalpa- El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) informó que durante este 2026 mantiene disponibles más de 6 mil millones de lempiras destinados al financiamiento de viviendas para trabajadores afiliados, con tasas de interés que van desde el 9% hasta el 10.5%, dependiendo del ingreso individual o familiar.

El gerente del RAP, Marco Padilla, explicó que el consejo directivo aprobó una reducción en las tasas de interés con el objetivo de facilitar el acceso a créditos habitacionales para los cotizantes.

“Estamos avanzando muy bien, ya hemos colocado entre 800 y 900 millones de lempiras, pero el dinero está disponible y no está sujeto a nada más que ser un beneficiario cotizante del RAP”, señaló Padilla.

El funcionario destacó que estos fondos permitirán a más trabajadores adquirir vivienda propia bajo condiciones financieras más accesibles.

Asimismo, indicó que continúa vigente la amnistía para que las empresas puedan incorporarse al régimen sin pagar multas ni recargos, lo que permitirá ampliar la cobertura de beneficios para los trabajadores.

Entre los beneficios que ofrece el RAP se encuentran acceso a créditos de vivienda, reserva laboral y otros programas de apoyo para los afiliados. LB