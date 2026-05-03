RAP da plazo de seis meses a empresas para regularizarse

Tegucigalpa – El gerente del fondo de reservas del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), Rafael Madrid, informó que las empresas que aún no están inscritas en el sistema cuentan con un periodo de seis meses para regularizarse sin necesidad de pagar aportaciones anteriores.

Madrid explicó que este plazo vence el 28 de septiembre y busca aumentar el número de empleadores afiliados al RAP.

“Instamos a las empresas a que aprovechen este periodo de regularización; lo que buscamos es que se inscriban para que los trabajadores empiecen a gozar de los beneficios”, expresó.

El empresario advirtió que, una vez finalizado este periodo, las empresas que no se hayan registrado deberán cumplir con todos los pagos pendientes.

La obligación de inscripción aplica para todas las empresas, sin importar su tamaño. “Una empresa que tenga un solo trabajador ya debe estar en el RAP”, afirmó Madrid.

Por último, reconoció que existe un segmento importante de empresas que aún no se han registrado, por lo que anunció que se trabajará en conjunto con la Dirección General de Inspección del Trabajo para fortalecer el proceso de incorporación.

El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) en Honduras es la institución financiera privada de interés social más grande del país, encargada de administrar los fondos de reserva laboral y aportaciones de los trabajadores del sector privado. Su función principal es mejorar la calidad de vida de sus afiliados mediante productos financieros, como vivienda y préstamos personales. AD