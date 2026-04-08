RAP cuenta con fondos para financiar vivienda a sus afiliados: Juan Carlos Sikaffy

Tegucigalpa – El Régimen de Aportación Privada (RAP) tiene un patrimonio de 45 mil 635 millones de lempiras y la meta es llegar al final del actual 2026 a 50 mil millones de lempiras, informó hoy su presidente Juan Carlos Sikaffy.

– Presidente del fondo social señaló que cuentan con un patrimonio de 45 mil 635 millones de lempiras y aspiran a llegar a los 50 mil millones de lempiras a finales del 2026.

Los recursos provienen de las aportaciones que realiza la empresa y el trabajador y sirve como una reserva laboral pasiva para el empleado, el cual se le devuelve junto a los rendimientos ganados al final de su vida laboral.

El presidente del RAP detalló que a lo largo de su vida laboral y mientras cotiza al RAP, junto a la aportación empresarial, los afiliados gozan de beneficios como créditos personales, para vivienda y otros tipo de programas como ahorros para educación e imprevistos.

Señaló que el trabajador aportante tiene garantizado el 100 % de las devoluciones aportadas, más la cuota patronal, lo que le permite gozar al final de su vida tener recursos asegurados.

Recordó que las empresas aportan el 4 % del salario de trabajador como aporte patronal en el tema de la reserva laboral, lo que le garantiza como mínimo un 50 % de sus prestaciones si decide poner fin voluntariamente a su relación laboral.

Indicó que actualmente el RAP cuenta con 483 mil afiliados, casi menos de la mitad que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por lo que promovieron una ley recientemente aprobado que otorga una amnistía a las empresas por seis meses para poder inscribirse partiendo desde cero, sin tener que pagar multas y recargos.

Indicó que tienen recursos de 29 mil 387 millones de lempiras para impulsar la vivienda y cubrir las pensiones.

Sikaffy indicó que el RAP y el Banco Hondureño de la Producción Y Vivienda (Banhprovi) serán grandes impulsores del programa de viviendas, lo que dinamizará el sector construcción y la economía nacional.

Indicó que trabajan coordinadamente con la Secretaría de la Vivienda del gobierno, a fin que el programa de viviendas sea uno de los principales del país.

El presidente del RAP indicó que la institución promueve la construcción de viviendas para sus afiliados, además de otros productos financieros.

Indicó que recientemente el Consejo Directivo del RAP decidió bajar las tasas de interés en 1 %, los créditos de hasta dos salarios mínimos pasaron del 10 al 9 % y los de tres salarios mínimos en adelante del 11.5 al 10.5 %.

Sikaffy destacó la gobernanza del RAP, donde el sector productivo, empresarios y trabajadores, manejan la institución con garantía, ya que son supervisados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). (PD)