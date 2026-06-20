Rangnick y el ‘gegenpressing’ que amenaza a Messi, recupera en 8 segundos, finaliza en 10

Dallas – El ‘gegenpresing’, una asfixiante presión tras pérdida, es el arma con la que Austria tratará de complicar la marcha triunfal de Argentina y Lionel Messi por el Mundial 2026, el lunes en el estadio AT&T de Arlington, tras el que está Ralf Rangnick, el arquitecto del renacer del conjunto centroeuropeo.

Austria llega a la segunda jornada reforzada por una victoria sobre Jordania (3-1) y convencida de sus posibilidades, gracias al cambio de mentalidad operado por este técnico alemán, entrenador precoz, conferenciante, analista de televisión y filántropo, que previamente puso las bases del actual fútbol alemán.

Jürgen Klopp admite su influencia -«es uno de los mejores entrenadores alemanes, sino el mejor», dijo- y Julian Naggelsman y Jesse Marsch, actuales seleccionadores de Alemania y Canadá, estuvieron a sus órdenes en el Leipzig y el Salzburgo, cuando era el director deportivo del grupo Red Bull.

Entrenador desde los 25 años, tras una gris carrera como jugador que no alcanzó la elite, Rangnick fue quien se atrevió a cambiar el oxidado 3-5-2 alemán por un sistema más dinámico y agresivo, que persigue recuperar el balón cuanto antes gracias al ‘gegenpresing’ (la contrapresión). «Recupera en 8 segundos y finaliza en 10», un dogma que practica en sus entrenamientos y del que tendrá que desembarazarse la selección argentina.

Controlar al rival, con balón o sin él

«Nuestro estilo de juego busca controlar al rival, tenga el balón o no», resume el entrenador.

Para ello, ha tenido que cambiar la mentalidad de un equipo pusilánime para reconvertirlo en una ‘familia’. «Antes, en Austria, ganabas dos partidos y eras campeón del mundo y perdías dos y eras el peor. Ahora, ganas dos y luego otros dos más y quieres otro», afirmó Michael Gregoritsch, el autor del gol del empate antes Bosnia Herzegovina que dio la clasificación a un Mundial a los austríacos, 28 años después.

David Alaba, su mano derecha en el campo, al que incluso se llevó a la Eurocopa pese a estar lesionado, para que ejerciera su ascendencia desde la banda, lo tiene claro: «Es la pieza del puzzle que nos faltaba. Ha hecho que evolucionemos como equipo. Nos hemos convertido en una familia», señaló antes del partido contra Jordania.

Para ello, usa cualquier tipo de estrategia. Desde invitar a toda la plantilla a un concierto de Rod Stewart, dos días antes de jugar un partido en la Eurocopa, a buscar una canción que pudiesen cantar todos en el autobús. «Si jugamos como equipo no tenemos por qué temer a nadie», afirma.

Una frase que le persigue: «Messi es demasiado viejo y demasiado caro»

Diez años después, Rangnick tendrá que enfrentarse, además, a un exceso verbal que aún le persigue. En 2016, preguntado si ficharía a Messi o Cristiano Ronaldo para el Leipzig contestó que eran «demasiado viejos y demasiado caros», para su equipo.

Messi entonces tenía 29 años y Cristiano 31, pero el técnico alemán se refería a que su idea de equipo pasaba por jóvenes a los que formar. El Leipzig alineó en muchos partidos un once que promediaba 23 años.

Admirador de Johan Cruyff -de pequeño jugaba con el 14 en su honor y le considera el primer 10 moderno- y de Diego Maradona, diez años después de aquella afirmación Rnagnick asegura que Messi «es uno de los mejores jugadores de los que vimos». Una temeridad si el que está enfrente se encamina a ser el mejor de la historia y puede convertirse, el lunes, en el máximo goleador mundialista de siempre. EFE (AD)