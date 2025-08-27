Ramón Custodio advierte sobre posible nueva cúpula militar ligada a Libre y pide vigilancia ciudadana

Tegucigalpa- El diplomático y analista Ramón Custodio dio a conocer una probable lista de oficiales que, según sus valoraciones, podrían ser propuestos por el Ejecutivo y aprobados en el Congreso Nacional como parte de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas en la próxima sesión legislativa.

De acuerdo con Custodio, entre los nombres que suenan estarían: Coronel de reservas militares Groos Castillo,coronel de ingeniería Luis Alonso Rosales Cardoza, coronel de caballería Marco Alexander Lanza Ávila, coronel de infantería Walter Danilo Carvajal, actual director del canal FFAA TV, coronel de la Fuerza Aérea Otto Fabricio Mejía Hércules, actual gerente del Instituto de Previsión Militar (IPM)

El analista expresó su preocupación sobre el trasfondo político que podría acompañar estos nombramientos, advirtiendo que la ciudadanía debe mantenerse alerta.

“Diputados, sociedad civil y el pueblo hondureño no deben permitir que una persona afín a la cúpula militar actual llegue a esa posición, porque significaría que estamos haciendo generales a la medida de quienes ya nos han fallado”, declaró.

Custodio subrayó que, dentro de las posibilidades, de esta lista podría salir el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, lo que a su juicio representaría un riesgo de mayor alineamiento de las Fuerzas Armadas con la dirigencia de Libertad y Refundación (Libre).

“El pueblo hondureño no debe dejarse meter un gol, debe estar alerta y no permitir que esta cúpula militar y la cúpula de Libre fabriquen un general a su medida. Eso también podría poner en riesgo las próximas elecciones”, advirtió.

El tema de los ascensos y nombramientos en la institución castrense se mantiene bajo la lupa, en medio de cuestionamientos sobre el papel de las Fuerzas Armadas y la independencia de la institución.LB