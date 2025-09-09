Ramón Castillo aclara que sigue siendo nacionalista tras reunión con Libre

Tegucigalpa- El reconocido miembro del Partido Nacional, Ramón Castillo, salió al paso de la controversia generada tras conocerse su participación en una reunión con dirigentes de Libertad y Refundación (Libre) y con la candidata presidencial de ese instituto político, Rixi Moncada.
Castillo subrayó que no existe intención alguna de abandonar el nacionalismo. “Yo sigo siendo nacionalista. No estoy cambiando de partido”, enfatizó, dejando claro que su presencia en el encuentro tuvo como único objetivo conocer el plan de gobierno de la aspirante presidencial de Libre.
El dirigente reconoció, sin embargo, que ha encontrado mayor apertura en la dirigencia de Libre que en su propio partido. En el Nacional no me toman en cuenta, y en Libre sí hay apertura. Eso hay que reconocerlo, afirmó.
Sobre su decisión de escuchar directamente a Moncada, explicó que resulta indispensable que los candidatos presidenciales presenten propuestas claras y viables. “Lo que me interesaba era escucharla a ella, qué es lo que piensa, porque he dicho que ella tiene una preparación mucho mejor que cualquiera de los otros; pero necesitamos también conocer el programa, eso es bien importante”, señaló.
Cabe recordar que, en declaraciones previas, Castillo ya había expresado que entre los tres principales aspirantes presidenciales con mayores posibilidades de triunfo en las elecciones generales, considera que Moncada es la mejor preparada.
Ya muchos nacionalistas y no nacionalistas ven la actitud de Castillo, como una clara muestra de traición partidaria. LB