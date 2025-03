Ramón Barrios: «No estoy de acuerdo con ninguna querella a periodistas o medios de comunicación»

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Enrique Barrios, expresó su rechazo a cualquier querella presentada contra periodistas y medios de comunicación, enfatizando que la prensa cumple un rol fiscalizador y necesario en la sociedad.

Refiriéndose específicamente a la querella interpuesta contra el director de Radio Cadena Voces (RCV), Dagoberto Rodríguez, Barrios manifestó que, aunque se pueda estar a favor o en contra de lo que dice la prensa, o guste o no lo que se publica, es fundamental respetar la libertad de expresión y el derecho de los medios a informar.

«Yo nunca me voy a meter con la prensa ni con la libertad de expresión, ni mucho menos con el hecho de que nos fiscalicen. Yo, particularmente, no estoy de acuerdo con ninguna querella a los periodistas o medios de comunicación. Me puede gustar o no, pero la prensa simplemente hace su trabajo», declaró el parlamentario.

Asimismo, Barrios hizo un llamado para que se detengan las querellas contra comunicadores, argumentando que no se debe criminalizar a la prensa. Reconoció que, en ocasiones, pueden darse excesos, pero insistió en que el camino adecuado es el diálogo y el entendimiento.

Las declaraciones del diputado contrastan con las acciones legales que algunos sectores del Gobierno han tomado recientemente contra periodistas y medios críticos al gobierno, generando un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los comunicadores. LB