Ramón Barrios enfatiza que Comisión Permanente del CN no posee facultad de destituir a Cossette López del CNE

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, dejó claro que la Comisión Permanente del Congreso Nacional no tiene la facultad de destituir a Cossette López del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No puede la Comisión Permanente sustituir a Cossette López, quien la eligió el pleno del Congreso Nacional, y quien la puede sustituir es el pleno del Congreso Nacional”, dijo el congresista.

Barrios enfatizó que las atribuciones de la Comisión Permanente son administrativas, no puede tomar decisiones definitivas, y en caso de aprobar un proyecto requiere de una convocatoria a una sesión extraordinaria al pleno del Congreso Nacional.

Citó que la Constitución de la República establece que la Comisión Permanente posee 15 atribuciones, pero ninguno es sustituir a los consejeros del CNE.

El legislador de Libre refirió que le dijo al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, que dejará de mentir de que la instalación de la Comisión Permanente sea para sustituir las atribuciones del CNE, hacer recuente de votos y declarar ganador a un candidato.

Finalmente, imploró que se imponga la serenidad y profesionalismo de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, para que acerque y alivie las asperezas entre los consejeros Marlon Ochoa y Cossette López. AG