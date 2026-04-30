Ramón Barrios denuncia exclusión “arbitraria” de su candidatura al TJE y cuestiona falta de transparencia

Tegucigalpa – El exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Enrique Barrios denunció a través de un mensaje publicado en su cuenta de X la exclusión de su postulación como candidato a magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), calificando la decisión como “arbitraria” y carente de fundamentos legales.

El exlegislador aseguró que ejerció su derecho político a elegir y ser electo, y que cumplió con todos los requisitos establecidos en la Constitución de la República y la Ley Electoral. Sin embargo, afirmó que su candidatura fue descartada.

“Esta exclusión no responde a criterios legales, sino a valoraciones subjetivas por mi postura firme cuando fui congresista ante el proceso electoral catalogado como el más fraudulento de la historia”, zanjó Barrios.

Barrios sostuvo que su exclusión estaría vinculada a su postura crítica durante el proceso electoral anterior.

Reitero que “el proceso actual no es transparente”, al tiempo que advirtió que la decisión en su contra no responde a criterios jurídicos, sino a valoraciones políticas.

Barrios dijo que, aunque no le dieron paso a una siguiente fase su proyecto político continuará desde su espacio como coordinador municipal del partido Libertad y Refundación (Libre) en San Pedro Sula.

Asimismo, indicó que sigue enfocado en el fortalecimiento de la organización partidaria, así como en el desarrollo de programas de capacitación política y diagnóstico de la ciudad.

Seguidamente en el mismo escrito, Barrios agradeció el respaldo de la militancia, de la bancada legislativa de Libre y del coordinador general del partido, Manuel Zelaya.

“El partido Libre tiene una raíz profunda en la conciencia del pueblo. Seguimos adelante con nuestra lucha, más firmes que nunca, que es del pueblo y para el pueblo, más firmes que nunca”, concluyó acompañando su post con un tradicional emoji de un puño cerrado. LB