Ramón Barrios confirma cita de consejeros del CNE, con Comisión Investigadora del Congreso, para jueves y viernes

Tegucigalpa- El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Enrique Barrios, se refirió este miércoles a los trabajos de la comisión especial del Congreso Nacional encargada de investigar el proceso electoral primario, asegurando que el objetivo principal es evitar que los errores registrados se repitan en las elecciones generales de noviembre.

«Nosotros simplemente ya habíamos acordado no entorpecer el trabajo del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que estaban concentrados en el conteo especial. No queríamos que hubiera distracciones para que pudieran emitir la declaratoria oficial conforme al cronograma», expresó Barrios.

El congresista adelantó que los tres consejeros del CNE han sido citados por orden de prelación para comparecer esta semana ante la comisión especial. “La presidenta del CNE Cossette López, ha sido citada para el jueves a las 10:00 de la mañana, la consejera Ana Paola Hall a las 2:00 de la tarde del mismo día, y el consejero Marlon Ochoa el viernes a las 10:00 de la mañana”, detalló.

Aclaró que las comparaciones serán exclusivamente ante la comisión y no frente a todo el pleno del Congreso Nacional.

Respecto a la agenda legislativa, Barrios comentó que aún no se conoce de forma oficial el orden del día para la sesión de este miércoles, pero subrayó que diversas comisiones han venido trabajando arduamente en la elaboración de dictámenes. “Esperamos que muchos de esos dictámenes puedan ser incluidos en la agenda de hoy o mañana”, indicó.

Entre los temas más relevantes, mencionó una iniciativa de ley presentada por la diputada Silvia Ayala que busca elevar a rango de ley el reglamento interno del Congreso Nacional. Esta propuesta pretende sancionar a los congresistas que se ausenten de las sesiones o de las comisiones a las que están asignadas. “Si un diputado no asiste o se retira antes de que finalice la sesión, o no trabaja en comisiones, sencillamente no se le pague o se le pague en función de las horas trabajadas”, explicó.

Además, Barrios reveló que se presentará un dictamen para suspender la tradicional pausa legislativa de medio año establecida en mayo. “Queremos que el Congreso continúe trabajando sin interrupciones, y que no haya vacaciones de medio año”, afirmó. También reiteró la urgencia de debatir leyes pendientes de alto interés público, como la Ley de Colaboración Eficaz, entre otras.

Finalmente, Barrios señaló que en el partido Libre prevalece la unidad tras el resultado de las elecciones primarias. “Nos unen los resultados de nuestra candidata, que fue la más votada. Las diferencias se apaciguaron con el conteo especial. Si alguien no está conforme, queda la instancia del Tribunal de Justicia Electoral. De cara a las elecciones generales, esperamos ir unidos con la compañera Rixi Moncada”, concluyó.LB