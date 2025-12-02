Ramón Barrios acepta resultados en la planilla de diputados de Cortés y atribuye su derrota a descuidar la base

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, admitió este martes su derrota en las elecciones generales tras sus aspiraciones de reelegirse en un curul en el Congreso Nacional.

En una entrevista a la emisora Radio América, alegó que la causa de su derrota es que descuidó la base en el departamento de Cortés, especialmente los de la ciudad de San Pedro Sula.

“Me pasa factura que fui el diputado con más comisiones y pasaba permanentemente en Tegucigalpa haciendo mi trabajo”, dijo Barrios.

El congresista manifestó que seguirá trabajando en el Congreso Nacional en los últimos dos meses que le queda como legislador señalando que sigue recibiendo salario y que debe finalizar el trabajo pendiente.

Comentó que acepta y toma con madurez y dignidad la decisión de la población de Cortés de no favorecerlo en los resultados de las elecciones generales.

Sobre los resultados a nivel presidencial, indicó que se ha detectado varias actas que no fueron utilizados en el sistema biométrico y que representa inconsistencias entre 400 a 500 mil votos.

“Particularmente, no creo estar seguro que pegando todo, podamos acercarnos a los dos contendientes que van en línea”, analizó. AG