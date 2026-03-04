Ramiro Muñoz nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico

Tegucigalpa- El fiscal general de la República, Johel Zelaya, anunció este miércoles el nombramiento del general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla como nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en lo que calificó como “un paso adicional y determinante” frente a la mutación del crimen organizado en el país.

En un mensaje dirigido al pueblo hondureño, Zelaya advirtió que las estructuras criminales ya no operan como hace 10 o 15 años, sino que ahora utilizan tecnología avanzada, redes financieras complejas y fachadas empresariales multinacionales, además de una fuerte capacidad de infiltración en instituciones del Estado.

“El narcotráfico se ha infiltrado en instituciones estatales, ha penetrado sectores empresariales y ha buscado influencia en espacios políticos. Esa es una verdad que debemos enfrentar”, expresó el fiscal general.

Zelaya también hizo referencia a hechos recientes en México, donde tras un operativo exitoso contra uno de los carteles más poderosos, se evidenció la capacidad de reacción violenta de estas estructuras cuando son golpeadas por el Estado, una realidad regional que —dijo— obliga a Honduras a prepararse mejor.

Resultados inmediatos

Por su parte, el nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, aseguró en sus primeras declaraciones que su gestión estará marcada por resultados visibles en el corto plazo y acciones firmes contra el narcotráfico.

Tras agradecer la confianza del fiscal general Johel Zelaya, Muñoz advirtió que el crimen organizado ha evolucionado y representa una amenaza que puede “poner de rodillas” al país si no se actúa a tiempo.

El funcionario enfatizó que la lucha no corresponde únicamente al Ministerio Público, sino que requiere el compromiso de todas las instituciones del Estado, jueces, fiscales y cooperación internacional.

Señaló como pilares de su gestión a los detectives de la DLCN, el acompañamiento de los fiscales y la recuperación de la confianza ciudadana, afirmando que no tardarán en dar respuestas contundentes frente a las estructuras del narcotráfico en Honduras.

Perfil del nuevo director

El general (r) Ramiro Muñoz cuenta con más de 33 años de servicio al país, alcanzando el grado de general de brigada. Durante su carrera militar ocupó cargos de alta responsabilidad, entre ellos comandante del Primer Batallón de Infantería, director del Comando de Operaciones Especiales y comandante general de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Según Zelaya, su experiencia operativa y conocimiento estratégico serán claves para enfrentar las nuevas modalidades del narcotráfico.

Reacomodos estratégicos en el Ministerio Público

El fiscal general recordó que hace tres semanas nombró al abogado Jaime Quintanilla al frente de la DLCN; sin embargo, tras una evaluación estratégica, decidió que continúe dirigiendo la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

“La ATIC requiere disciplina, orden, carácter y conducción firme. El abogado Quintanilla ha demostrado que sabe imponer orden y consolidar investigaciones complejas de corrupción y crimen organizado”, sostuvo.

Asimismo, anunció que el abogado Alan Reyes asumirá como segundo al mando en la DLCN. Destacó que Reyes conoce la estructura interna de la institución, domina el rigor técnico-científico y comprende cómo se construye un caso sólido, desde la recolección de indicios hasta lograr una sentencia condenatoria.

Zelaya subrayó que cada error en la lucha contra el narcotráfico favorece la impunidad, por lo que se requiere liderazgo firme y disciplina institucional.

Concluyó que, con estos movimientos, el Ministerio Público busca fortalecer su estrategia frente a un crimen organizado que ha evolucionado y exige respuestas más estructuradas, técnicas y contundentes por parte del Estado hondureño.LB