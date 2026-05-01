Ramiro Muñoz expectante ante la llegada de nuevas autoridades en el MP para reactivar acciones antidrogas

Tegucigalpa – El titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Muñoz, señaló que se encuentra expectante ante la llegada de nuevas autoridades en el Ministerio Público para reactivar acciones antidrogas.

Sostuvo que los operativos no se están desarrollando como debería ante la falta de normalización de las autoridades.

Dijo que el llamado es para todos los funcionarios para que no se presten a nada incorrecto y que “el dinero maldito no vaya a las mesas de nuestras casas”.

Indicó que se está a la espera de una normalización efectiva entre los diferentes actores de justicia.

Afirmó que solo una cooperación efectiva hará erradicar el narcotráfico en Honduras. IR