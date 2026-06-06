Ramiro Muñoz cuestiona su salida de la DLCN y asegura que no cometió errores en el cargo

Tegucigalpa – El general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla reaccionó a su separación de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), asegurando que durante su gestión no cometió faltas que justificarán su relevo y que la decisión respondió a una determinación adoptada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Según relató Muñoz, fue informado personalmente por el fiscal general (Pablo Reyes), tras una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad, se había decidido nombrar a un oficial de la Policía Nacional al frente de la institución antidrogas.

«Me dijo que en el Consejo de Defensa y Seguridad se habían reunido, habían visto una terna y habían decidido que un oficial de la Policía fuera quien estuviera al frente de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico. Eso fue todo», expresó.

El exdirector indicó que, tras conocer la decisión, su principal inquietud fue saber si existía alguna falta o error de su parte que hubiera motivado su destitución.

«Mi única pregunta fue: ¿cometí algún error?, ¿alguna falta que mereciera eso? El fiscal general me comentó que nada de eso, sino que era una decisión del Consejo de Defensa y Seguridad», manifestó.

Muñoz defendió su gestión al frente de la DLCN y afirmó que actuó con rectitud durante el tiempo que permaneció en el cargo. Aunque reconoció que todo ser humano puede equivocarse, sostuvo que cumplió con sus responsabilidades de manera correcta.

«Si luchar contra el narcotráfico y no hacer excepción de nadie es un error, entonces podría aceptarlo, pero en mi función no ando cometiendo errores», afirmó.

Asimismo, lamentó que las autoridades no hayan explicado públicamente las razones específicas de su salida, señalando que la falta de transparencia genera interpretaciones equivocadas entre la población.

El exfuncionario también hizo referencia a los casos investigativos que impulsó durante su administración, asegurando que ninguno recibió aprobación, situación que, según él, genera interrogantes sobre el respaldo institucional a las acciones emprendidas contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

Pese a su salida, Muñoz aseguró que aceptó dirigir la DLCN por compromiso con el país y no por interés en ocupar un cargo público.

«No vine buscando un empleo. Lo acepté porque me pidieron que ayudara por Honduras. Lo único que no podía hacer era renunciar, porque soy un general y un general no renuncia a la misión que se le encomienda», expresó.

Muñoz hizo un llamado a continuar fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado y pidió a las autoridades actuar siempre en beneficio del país.

«Por Honduras hay que hacer esto. Dios ampare al pueblo hondureño», concluyó. IR