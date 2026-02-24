Ráfaga de viento deja sin techo centro educativo y viviendas en Las Colmenas, Ocotepeque

Tegucigalpa – Un centro educativo y dos viviendas resultaron dañados a causa de los fuertes vientos registrados en la comunidad de Las Colmenas, Ocotepeque, occidente de Honduras.

Vecinos del lugar informaron que en horas de la mañana las fuertes ráfagas de viento generaron temor al levantar los techos de dos viviendas y la del centro educativo.

El llamado es a las autoridades municipales porque que apoyen a los afectados principalmente el centro educativo donde decenas de niños son los perjudicados.

Mientras que las familias que quedaron sin techo pidieron apoyo para volver a levantar sus casas.

Las ráfagas de viento son producto de un frente frío que afecta el territorio nacional.

En la zona norte y litoral Caribe las lluvias han generado calles anegadas y filtraciones de aguas en viviendas tras crecida de quebradas.

Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de canales oficiales y asegurar techos y objetos que puedan desprenderse por los vientos.

Copeco mantiene una alerta verde por el ingreso del frente frío en estos seis departamentos: Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Yoro, con vigencia por al menos 48 horas ante la previsión de lluvias, descenso de temperaturas y oleaje elevado en el Caribe hondureño.

Mientras el frente frío continúa su desplazamiento sobre el territorio nacional, la prioridad es reducir riesgos y evitar emergencias mayores en las zonas más expuestas. IR