Rafael Sarmiento presenta “Renovación Somos”, nuevo movimiento a lo interno de Libre

Tegucigalpa – El diputado Rafael Sarmiento presentó este lunes la creación de un nuevo movimiento a lo interno del Partido Libertad y Refundación (Libre), denominada “Renovación Somos”.

La presentación fue en el municipio de Juticalpa y contó con la figura del exministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María.

De acuerdo con sus impulsores, esta nueva corriente busca fortalecer las bases del partido mediante una propuesta de renovación interna, enfocada en la unidad, la participación activa de la militancia y el fortalecimiento de los principios fundacionales.

Sarmiento manifestó que él es un político coherente en la que puede ser definido por sus acciones.

Comentó que el movimiento recorrerá todo el país y está abierto a la dirigencia de todas las fuerzas políticas de Libre y de los que no tienen partido político que definen las elecciones generales.

Sostuvo que su misión es renovar el Partido Libre y la clase política hondureña.

El diputado por el departamento de Olancho indicó que la idea es escuchar a la gente y la base de Libre, y no atacar a nadie, incluso la cúpula de Libertad y Refundación (Libre).

Dentro de Libre está surgiendo nuevos movimientos, como un Frente Amplio que impulsa Rasel Tomé y otro que promueve el diputado Germán Altamirano, ambos distanciados de la figura de la expresidenciable Rixi Moncada. AG