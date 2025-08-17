Rafael Jerez crítica a titular de Seguridad Gustavo Sánchez por minimizar marcha

Tegucigalpa – El analista Rafael Jerez criticó al titular de Seguridad Gustavo Sánchez luego que posteara en sus redes sociales la cantidad de policías diseminados en la caminata convocada por las iglesias y minimizar la misma.

El ministro de Seguridad posteó en sus redes “Cero incidencias en la Marcha por la Paz y la Democracia. La @PoliciaHonduras desplegó más de 7 mil agentes en Tegucigalpa y otras ciudades de todo el país, 18 en total, garantizando seguridad, orden y prevención a más de 40 mil ciudadanos que marcharon con fe y esperanza”.

La @PoliciaHonduras desplegó más de 7 mil agentes en Tegucigalpa y otras ciudades de todo el país, 18 en total, garantizando seguridad, orden y prevención a más de 40 mil ciudadanos que marcharon con fe y esperanza.… pic.twitter.com/PL6OJJHOzG — Gustavo Sanchez Velasquez (@hegusave) August 17, 2025

En ese sentido, Jerez señaló que “este tipo de cosas no solo le resta credibilidad a la figura del ministro, se lleva de encuentro la credibilidad de una institución que contribuye en la producción de datos importantes para la gestión de políticas públicas, por ejemplo, homicidios y accidentes de tránsito”.

El ministro al escribir que solo 40 mil personas llegaron a la caminata convocadas por las iglesias Católica y Evangélica estaba minimizando la magnitud de la misma en todos los municipios donde se registró la caminata.

La caminata donde se unió el pueblo hondureño fue histórica y multitudinaria. IR