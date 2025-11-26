Rafa Nadal abrirá en Brasil a finales de 2028 su primera academia en Sudamérica

Palma (España).- El extenista español Rafa Nadal prevé la apertura, a finales de 2028 en Brasil, de su primera academia en Sudamérica, y suma otro nuevo centro a los ya existentes en Kuwait, República Dominicana, México, Grecia, Marbella, Hong Kong y Egipto.

El nuevo Rafa Nadal Tennis Center estará ubicado en Porto Belo (Santa Catarina) y será la primera academia en el continente sudamericano, lo que continúa con el plan de expansión internacional de la Rafa Nadal Academy by Movistar, según ha informado la institución este miércoles en un comunicado.

Además, el de Brasil se convertirá en la tercera academia de América Latina, después de los centros de República Dominicana y México.

Las instalaciones contarán con 17 pistas de tenis, de las cuales nueve serán exteriores y siete cubiertas con una central, y combinarán las superficies de tierra batida y pista rápida, lo que permitirá un mayor desarrollo a los deportistas.

El nuevo complejo formará parte del ambicioso proyecto All Resort Club Residence, desarrollado por el Grupo All Wert, y la intención desde la organización es convertir este centro en uno de los destinos de ocio y deporte más avanzados del país.

Además del Rafa Nadal Tennis Center, el recinto albergará ocho pistas de tenis junto a un gimnasio, un campo de golf iluminado, una playa artificial con piscina de olas, campos de fútbol, tres hoteles y una comunidad que superará los 12.000 residentes.

El mallorquín se siente muy contento «de que la expansión internacional llegue a Sudamérica, porque en Brasil hay mucha pasión por el deporte», y ha añadido que está convencido del «éxito del proyecto». EFE/ir