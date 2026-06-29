Rafa Mir recurre su condena a ocho años y medio de prisión y cuestiona la sentencia

Valencia – El jugador murciano Rafa Mir, condenado hace dos semanas a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, ha recurrido la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia y ha cuestionado que la resolución haya obviado los videos que presentó su defensa y que ponga en duda la actuación de la Policía Local de Bétera.

El propio jugador anunció esta decisión con un video en las redes sociales en el que explica que defenderá su posición por las vías legales correspondientes». Mir apuntó que «por respeto al proceso» y a las «personas implicadas» no va a entrar «a debatir públicamente» y que se defenderá «donde corresponde», que es en «los tribunales».

El pasado 15 de junio el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana hizo público que Mir había sido condenado por el tribunal que le juzgó el pasado 28 de mayo a la citada pena de prisión y a pagar una indemnización de 64 mil euros y que su amigo Pablo Jara lo había sido a dos años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves, además de a abonar una indemnización de 6.280 euros.

Mir, que tiene contrato en vigor con el Sevilla y que esta campaña ha jugado cedido en el Elche, fue detenido en septiembre de 2024 cuando jugaba prestado en el Valencia, tras la denuncia presentada por una mujer a la que conoció en una discoteca y que acudió posteriormente a su casa, en el municipio de Bétera (Valencia), junto a una amiga y dos amigos.

Los hechos ocurrieron la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024 y la sentencia, que no es firme, declara probado que Mir agredió sexualmente a la mujer que le denunció primero en la piscina y después en un cuarto de baño y que Jara agredió sexualmente, aunque sin acceso carnal, a la segunda joven en la piscina y que después la echó del chalé a empujones y la dejó en la calle semidesnuda.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia entendió que la prueba practicada durante el juicio sirvió “para acreditar sin fisuras la comisión de los hechos propuestos por las acusaciones”.

En cambio, Mir afirmó este lunes en el video hecho público que no comparte la decisión y que él y su equipo jurídico creen que «debe ser revisada por una instancia superior».

«Durante el procedimiento de aportaron videos y otros elementos que ni si quiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración» apuntó el jugador.

«También me ha sorprendido que la propia resolución cuestione determinados aspectos de la actuación policial algo que debe ser examinado por una instancia superior», añadió.

La sentencia de la Sala Cuarta, de hecho, cuestiona el trabajo de los agentes de la Policía de Bétera que acudieron a la puerta de la casa tras ser avisados por la seguridad privada de la urbanización de la presencia de dos jóvenes semidesnudas en la puerta de un chalé y pide investigar su testimonio en el juicio ante la contradicción que existe con las denunciantes.

El jugador murciano agradeció en su comparecencia a su familia, a sus amigos y a todas las personas que le han apoyado y respetado y dijo que le toca «seguir adelante», centrarse en su «trabajo» y esperar a que la justicia «siga su curso». JS