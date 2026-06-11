Radioterapia en Hospital San Felipe iniciará en octubre, anuncia su director

Tegucigalpa – Los pacientes con cáncer podrán comenzar a recibir tratamientos de radioterapia en el Hospital General San Felipe a partir de octubre, cuando entre en funcionamiento el nuevo acelerador lineal instalado en el búnker oncológico del centro asistencial.

El director del hospital, Edwin Cruz, informó que el equipo, donado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se encuentra en proceso de instalación y capacitación del personal que lo operará.

Según explicó Cruz, el acelerador lineal podría comenzar a funcionar en los primeros días de octubre, una vez concluyan los trabajos técnicos y la preparación del recurso humano.

El director detalló que además se requiere completar otros componentes esenciales para la operación integral del servicio, entre ellos un tomógrafo y equipos especializados para la fijación de pacientes.

Indicó que estos procesos son coordinados por autoridades de la Secretaría de Salud y que la inversión pendiente ronda los 120 millones de lempiras.

Por último, reveló que el búnker fue diseñado para albergar dos aceleradores lineales, por lo que en el futuro podría ampliarse la capacidad de atención si se concreta una nueva donación de la OIEA. AD