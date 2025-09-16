Radiotelevisión Española (RTVE) no emitirá Eurovisión si Israel participa en el festival

Madrid – La Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) no emitirán el certamen de Eurovisión 2026 en el caso de que España no participe finalmente en el festival por la presencia de Israel.

Fuentes la corporación estatal explicaron a EFE que si RTVE no participase, no pagaría su canon por asistir al certamen a la Unión Europea de Rariodifusión (UER) y, por lo tanto, no tendría los derechos de emisión.

El Consejo de Administración de RTVE acordó este martes retirar la delegación española en la edición de Eurovisión del próximo año si Israel participa, convirtiéndose así en el quinto país en tomar esta decisión, tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

Sería, además, el único país de momento en adoptar tal decisión de los que integran el llamado ‘Big Five’ (junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania) que constituyen el principal soporte económico de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

En un comunicado, RTVE manifestó «la necesidad de que la UER encuentre una solución» sobre la participación de Israel «antes de la próxima asamblea general que se celebrará en diciembre».

Poco después, el comité directivo del Festival de Eurovisión, reunido este martes, comunicó que está analizando la decisión de varias televisiones de no participar en la edición 2026 si lo hace Israel, aunque no se espera una decisión en firme antes de diciembre, indicó a EFE la organización del certamen.

Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y ‘Estando contigo’, España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones, 64 (en 2020 no hubo programa por la pandemia de covid-19).

En cuanto a Benidorm Fest, el certamen con el que España elige su representante para el festival europeo, RTVE señaló que la decisión acordada este martes sobre Eurovisión «no altera los planes» sobre su celebración, ya que es «un festival con identidad propia, totalmente consolidado y que el próximo año celebra su quinta edición». EFE

