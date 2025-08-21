Radares de Palmerola están abandonadas desde 2022, confirma concesionario

Tegucigalpa – El presidente del consejo de administración de Palmerola International Airport (PIA), Erick Spears, reveló este miércoles que el sistema de aeronavegación, mejor conocido como radares, de este aeropuerto se encuentra abandonado desde hace más de dos años.

En una entrevista al noticiero TN5 Estelar, Spears comentó que cuando Mauricio Ramos era ministro de Infraestructura y Transporte (SIT) empezó el problema de la falta de radares en el aeropuerto de Palmerola porque se declaró en rebeldía.

“Esas obras están en abandono desde el 2022, le correspondía al Estado entregarlas al concesionario”, dijo Spears.

Recordó que a través del programa de Reconversión de Deuda de Honduras frente a España se construyó la torre de control, central eléctrica, pista, sistemas en la torre de control y los sistemas de aeronavegación (radares).

Spears indicó que lleva dos años y medio solicitando a la SIT que entregue estas infraestructuras al concesionario porque pone en peligro la vida de los usuarios.

Aceptó que en la actualidad, el aeropuerto no cuenta con una garantía de calidad del sistema de aeronavegación porque ya expiró.

Lamentó que exista tecnología de punta, pero que el aeropuerto no lo puede utilizar por la desidia que comenzó con el exministro Mauricio Ramos.

El directivo de PIA comentó que ha sostenido conversaciones con el ministro del SIT, Octavio Pineda Paredes, pero que la burocracia del gobierno ha impedido el traslado de las obras.

Narró que en enero de 2024, había avances en un Memorándum de Entendimiento con la SIT, pero que no hubo acuerdo por la intromisión de la Superintendencia de la Alianza Público-Privada (SAPP).

Spears reveló que los aviones tienen que sobrevolar la capital hondureña para conectarse con el sistema de aeronavegación del aeropuerto de Toncontín para que pueda llegar a Palmerola.

De su parte, el ministro de SIT, Octavio Pineda Paredes, lamentó que la actual situación del aeropuerto de Palmerola no es buena.

Sobre el Memorándum de Entendimiento, contó que el acuerdo conlleva dos requisitos: el retiro del arbitraje de PIA en el sistema CIADI y la entrega de la terminal de carga.

El funcionario sostuvo que los problemas comenzaron con la apertura prematura del aeropuerto en la pasada administración porque había obras que no estaban completas.

Confesó que por situaciones con la SAPP se ha impedido la aplicación del Memorándum de Entendimiento, pero que espera que sean resueltas los próximos meses. AG