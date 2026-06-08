Racionamientos de energía provocan pérdidas diarias de 15 millones de lempiras a micro y pequeñas empresas

Tegucigalpa – Los cortes de suministro de energía eléctrica provocan pérdidas diarias de 15 millones de lempiras para las micros, pequeñas y medianas empresas en el norte de Honduras.

Así lo alertó este lunes, Efraín Rodríguez, directivo de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih) quien indicó que los racionamientos suelen durar más de seis horas.

Los apagones han sido constantes en la zona norte de Honduras, por lo que, la afectación es directa a todo el sector empresarial, afirmó.

No solo afecta el almacenaje del producto sino también la producción, el impacto es directo, acentuó.

Las pérdidas millonarias a causa de los racionamientos se acumulan a una serie de retos que afronta el sector empresarial, razonó.

Lo anterior es preocupante porque también se traduce en pérdidas directas de empleos, zanjó. (RO)