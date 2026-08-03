Racionamiento por 9 días es para que haya agua en las represas en septiembre

Tegucigalpa – El jefe de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, justificó que el racionamiento de agua potable por nueve días en el municipio del Distrito Central, capital hondureña, es para que el servicio abarque el mes de septiembre.

“Estamos tratando de garantizarle a toda la capital que vamos a tener abasto suficiente en septiembre para poder esperar esas lluvias que tanto necesitamos”, argumentó Boquín.

El funcionario municipal compareció en el foro televisivo “30/30” para resaltar que los capitalinos han estado ahorrando el agua y UMAPS ha mantenido un racionamiento efectivo y prudente.

Boquín exhortó a los capitalinos a mantener el racionamiento y uso prudente del recurso hídrico.

Recomendó a los capitalinos a seguir ahorrando agua pese a que exista la posibilidad que las represas Concepción y Los Laureles logran abastecerse en su máxima capacidad.

El jefe de la UMAPS anunció que en esta semana se perforarán cinco nuevos pozos y, rescatar y reparar 26 pozos que están abandonados y abastecer lugares como el Mercado Zonal Belen y el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza.

Por otro lado, fue interrogado por los diferentes horarios de distribución, a lo que contestó por la conexión de las tuberías de agua.

Señaló que hay zonas que se pueden considerar “suertudos” porque están en un lugar de interconexión.

En otro tema, anunció que la reserva de la fuente de El Picacho se ha recuperado y que se distribuirá la zona norte de la capital cada cinco días. AG