Rachel Zegler anuncia concierto en solitario en Londres tras ‘Evita’ y agota las entradas

Londres – La actriz y cantante estadounidense Rachel Zegler anunció este viernes su primer concierto en solitario en Londres, donde actualmente interpreta el papel de Eva Perón en el musical ‘Evita’, para el próximo mes de octubre y logró agotar todas las entradas en apenas unas horas.

«Pensé que dónde mejor hacer mi primer concierto en solitario en el West End (distrito teatral de Londres) que en el hermoso teatro al que he llamado casa este verano, ¡el domingo 5 de octubre en el London Palladium!»; escribió Zegler este viernes en su perfil de la red social Instagram.

Simultáneamente con el anuncio del concierto, previsto como una única actuación, salieron a la venta las entradas y se agotaron en apenas 30 minutos.

Poco después de colgar el cartel de ‘no hay entradas’, Zegler hizo una nueva publicación anunciando un segundo concierto «por demanda popular» para ese mismo día por la mañana, para el que de nuevo vendió todas las localidades disponibles.

«Hoy he agotado el Palladium dos veces. Qué diablos está pasando», escribió la protagonista de ‘Evita’ en su red social.

Zegler saltó a la fama tras su papel de María Vasquez en la adaptación de Steven Spielberg del musical ‘West Side Story’, por el que ganó un Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia o Musical en 2022.

En 2024 debutó en Broadway con ‘Romeo y Julieta’ y, tras haber protagonizado el remake de ‘Blancanieves’ de Disney este año, se ha convertido en el gran fenómeno de la temporada estival del West End de Londres con la ‘Evita’ del director Andrew Lloyd-Webber.

En cada función, Zegler sale al balcón del Palladium para interpretar ‘Don´t Cry For Me Argentina’ (No llores por mí, Argentina), la canción más popular del musical, ante las miles de personas que aguardan en la calle para verla cada día. EFE