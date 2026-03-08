R. Dominicana incauta 700 paquetes de cocaína en contenedor de uvas proveniente de Chile

Santo Domingo – Las autoridades de la República Dominicana confiscaron un cargamento de 700 paquetes de cocaína ocultos en un contenedor cargado de uvas proveniente de Chile y con destino final en Reino Unido, durante un operativo antidrogas realizado en el puerto Multimodal Caucedo del municipio dominicano de Boca Chica.

El contenedor, embarcado originalmente en Chile, llegó a Santo Domingo tras realizar una ruta que incluyó Colombia y Ecuador y tenía previsto proseguir hacia Bélgica, Alemania, Países Bajos y finalmente Reino Unido, donde sería descargado, informó este domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Un comunicado de la DNCD precisó que sus agentes, asistidos por militares y unidades caninas, tras recolectar y analizar distintas informaciones de inteligencia inspeccionaron decenas de contenedores de transito por el país, «detectando en el interior de uno de ellos imágenes discrepantes, lo que puso en alerta a las unidades operativas».

Tras una inspección más rigurosa, se dio con el hallazgo de un total de 14 paca con 700 paquetes de cocaína, ocultos en el interior de un contenedor cargado de uvas, según el comunicado.

El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a los involucrados en la frustrada operación de narcotráfico internacional.

La agencia antidrogas dominicana destacó que este decomiso se produjo horas después de que el jefe de que el mandatario dominicano, Luis Abinader, participara en la Cumbre «Escudo de las Américas» en Miami, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una coalición junto a presidentes latinoamericanos de derecha para derrotar a los carteles de drogas.

El Gobierno estadounidense ha valorado en reiteradas ocasiones la lucha contra las drogas del actual Gobierno de la República Dominicana, que el año pasado decomisó 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, en su lucha «sin precedente» contra estas estructuras del crimen organizado, resaltó la DNCD. JS