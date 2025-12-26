Quórum del pleno para declaratoria fue un hit por la justicia: Abogado González

Tegucigalpa – Para el abogado Fernando González la declaratoria oficial de las elecciones en el nivel presidencial, pese a que la porcentualidad es estrecha, la misma expresa la voluntad popular del pueblo expresada por el pueblo el 30 de noviembre.

Igualmente, el quórum del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) está bien hecho, “hay una presidenta, Ana Paola Hall; una consejera vocal, Cossette Alejandra López Osorio y un consejero suplente, Carlos Enrique Cardona Hernández y la dadora de fe, que en este caso es la abogada Telma Martínez, no hay problema”, dijo.

Gonzalez calificó la conformación del quórum como “un hit que se hizo por la justicia”, dijo al aplaudir la valentía del consejero Cardona.

El profesional del derecho indicó que el presidente electo, Nasry Juan Asfura, se merece el apoyo y recordó que en 2021 él fue a la casa de la presidenta actual a felicitarla, mostrando una gallardía y madurez política que ni el Partido Liberal ni el Partido Libertad y Refundación (Libre) han mostrado a la fecha. VC