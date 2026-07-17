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“Quizás Cristiano todavía sea capaz de jugar en Arabia, pero jugar en la Copa del Mundo es mucho más difícil, el nivel es mucho más alto. A pesar de la pasión y el deseo de jugar para siempre, el cuerpo lo decide todo”.

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Ronaldo Nazário

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