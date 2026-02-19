Quitar a “Mel” de la coordinación de Libre sería una “guerra encarnizada”, advierte diputado opositor

Tegucigalpa – Pese a que se debe reestructurar el Partido Libertad y Refundación después de obtener el apoyo de menos del 20 % en las últimas elecciones, quitar a Manuel Zelaya de la coordinación sería una “guerra encarnizada”, advirtió el diputado Mario Portillo.

Aceptó que su partido, ahora en la oposición, debe reestructurarse, pero quitar a “Mel” Zelaya solo provocaría caos y una guerra, dijo.

“Sería el caos en Libre y sería una guerra encarnizada por ver quien coordina el partido”, acotó.

Agregó que siguen creyendo en el liderazgo y la figura de Manuel Zelaya.

Incluso aceptó que le solicitaron permiso para impulsar un movimiento dentro del partido.

En ese orden, informó que con la venia de Manuel Zelaya van a trabajar una estructura de un nuevo movimiento y posteriormente van a decidir quién tiene un buen nivel de aceptación para ofrecerle dicha estructura a nivel de candidatura presidencial.

Consideró que en el caso del coordinador del Movimiento Morena, Rasel Tomé, es un “caso especial” ya que siempre ha manifestado querer ir por la “cabeza” del Partido Libre.

Fuera de él los demás militantes están satisfechos con el trabajo de Manuel Zelaya, dejó entrever. (RO)