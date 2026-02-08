Frase del día“Quisiera confiar y creer que la corrupción, el tráfico de influencias, el nepotismo, el clientelismo , la privatización de los servicios y bienes públicos, y la venta de la soberanía, no serán políticas de Estado”.Por: Proceso Digital8 de febrero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Ismael Moreno • Padre Jesuita Noticias recientes Roldan DuarteLa soberanía digital Ciencia y TecnologíaLa matriz de TikTok triunfa con nuevo modelo de IA capaz de generar vídeos más realistas CalienteJoven docente muere en fatal accidente en San Pedro Sula NacionalesCongreso aprueba Ley Especial de Emergencia Vial para mejorar carreteras Portada DigitalPortada Miércoles 11.02.2026.