Frase del día

“Quisiera confiar y creer que la corrupción, el tráfico de influencias, el nepotismo, el clientelismo , la privatización de los servicios y bienes públicos, y la venta de la soberanía, no serán políticas de Estado”.

Por: Proceso Digital

Ismael Moreno • Padre Jesuita

