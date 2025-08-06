Quintín denuncia intimidación permanente del MP

Tegucigalpa- El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano denunció este miércoles que el Ministerio Público ha emprendido una intimidación permanente contra él y otros miembros de la corporación municipal.

–Según Soriano la intención del MP es inhabilitarlo para las elecciones generales con un requerimiento fiscal.

-Responsabiliza al coordinador de Libre Manuel Zelaya de estar detrás de las acciones de la fiscalía.

El edil señaló que esa alcaldía tiene un año de permanecer tomada, casualmente una de las personas que está en la toma estaba bailando porque el 12 de agosto cumple un año.

“Ellos piensan que el daño se lo hacen a uno y no es así, es al pueblo hondureño, a los cholutecanos, todo lo que hemos pasado, fuimos tolerantes pese a que muchas personas nos decían hay que sacar esa gente de la alcaldía”, detalló.

Agregó que ellos tienen su verdad, nosotros la nuestra, se resolvió lo de la central de transporte y ellos siguen en la toma.

“Hace dos meses la Fiscalía vino a coaccionar a la secretaria municipal, la amenazaron que la iban a meter presa si no abría para sacar unos documentos, la llevaron y abrieron. Los de la toma les ayudaron a los del Ministerio Público a llevar los documentos, está bien secuestraron esa documentación porque nadie le está negando documentos ni nada al MP, porque la denuncia era de 2023 sobre la gran central”, explicó.

Añadió que le dijo al Fiscal Adjunto que estaba pasando algo con la toma y con las personas, el funcionario le respondió que eso ya era político.

“Ya habíamos presentado una denuncia a la Fiscalía por sedición, a la DPI, a los Derechos Humanos, hasta los mismos vecinos del lugar fueron al Ministerio Público y no han resuelto”, señaló.

Seguidamente el edil recriminó que ahora algunos que van disputando cargos públicos presentan denuncias por prevaricato y otras denuncias; a ellos sí les hicieron caso.

“El martes se recibe una citatoria para cuatro personas de la alcaldía, la tesorera, el de catastro, la secretaria y contadora por casos de 2023, pero le pusieron otras cosas de 2012 y 2013, los abogados de la alcaldía las acompañaron, ya en la tarde y por eso me tiene molesto y que la apriete ese fiscal, porque llegan los de la ATIC con otro cita a las mismas personas y donde los agentes exigieron a la jefa de personal que entregará esas citatorias y si no lo hacía iba ir presa, la citatoria era para que se presentarán a la alcaldía, que abrieran la alcaldía , que -la abran ellos-, porque ahí se necesita que vayan abogados para que hagan un levantamiento como este, relató.

A renglón seguido Soriano, remarcó que lo que ellos quieren es ir a secuestrar documentos «y ver la forma como fregarme a mí, con un requerimiento e inhabilitarme para las elecciones, -que se harte la calavera de a saber quién- expresó en alusión al fiscal, pero no los vamos a dejar, no me puedo callar tengo que decir las cosas”, arguyó.

Agregó que “estos piensan que soy pendejo y que me voy a dejar y no es así, están equivocados, señaló, para luego hacer referencia a que es el expresidente Manuel Zelaya Rosales a quien calificó como -ese bigotes de morsa- está detrás de las acciones del Ministerio Pùblico.

Caminata de iglesias

En otro apartado el edil de Choluteca se refirió al llamado de las iglesias para la marcha del 16 de agosto, y dijo que está claro que es una caminata por la paz y para orar por Honduras, al tiempo que criticó «pero estos quieren intranquilizar el país con lo que está pasando aquí».

Quintín Soriano tiene 20 años de ser alcalde de Choluteca, por su administración los pobladores le han brindado su voto y va por la sexta reelección.

Soriano pertenece a las filas del Partido Liberal de Honduras, y es catalogado como uno de los líderes más populares de esa institución política. IR