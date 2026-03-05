Quintanilla, que había sido nombrado en la DLCN, ahora pasa como director de la ATIC

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Zelaya, nombró este miércoles a Jaime Quintanilla como nuevo titular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público.

Es importante mencionar que el abogado Quintanilla había sido nombrado hace menos de un mes como titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), cargo que hoy fue ocupado por el general (r) Ramiro Muñoz.

La titularidad de la ATIC había sido designada al abogado Allan Reyes en enero de este 2026, por lo que éste estuvo un poco más de un mes en el cargo.

Previamente la dirección de la ATIC fue ocupada por el comisario de Policía, Arnold Yadir Cantarero Argueta y Ricardo Castro.

La designación de Quintanilla como director de la ATIC pretende dar continuidad en la investigación de impacto en distintas materias, como los casos de corrupción, delitos contra la vida, crimen organizado y trata de personas. JS