Quinta semana consecutiva de fuertes incrementos a los combustibles

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía comunicó este viernes que se registrará la próxima semana otro fuerte incremento en los precios de los combustibles en Honduras.

Ya sería el quinto aumento consecutivo de los precios de los combustibles.

La gasolina súper registrará un alza de 76 centavos en su costo que será de 105.12 lempiras a partir del lunes 23 de febrero.

En el caso de la gasolina regular experimentará una subida de 1 lempira con 19 centavos en su precio este lunes que quedará en L. 94.82.

Mientras que el queroseno sufrirá un incremento de 1 lempira con 16 centavos y su nuevo valor de pago será de 81.58 lempiras.

Asimismo, el nuevo precio del diésel será de 89.13 lempiras tras un ajuste al alza de un lempira con 22 centavos.

No obstante, el GLP Doméstico sigue manteniendo el precio del 238.13 lempiras.

Finalmente, el GLP Vehicular apenas sufrirá un aumento de 13 centavos en su costo que será de 44.77 lempiras. AG