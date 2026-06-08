Quinceañera finge secuestro para exigir L1.5 millones a su familia, confirma la Policía

San Pedro Sula– La Policía Nacional confirmó el hallazgo de una adolescente de 15 años que había sido reportada como desaparecida en el municipio de San Manuel, Cortés, y que presuntamente fingió su propio secuestro para exigir a su familia el pago de 1.5 millones de lempiras a cambio de su supuesta liberación.

De acuerdo con el informe policial, la menor fue reportada como desaparecida el pasado viernes 5 de junio de 2026, luego de salir de su vivienda para entregar unas donas en el negocio donde laboraba su hermana. Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con ella.

Horas después de su desaparición, la familia comenzó a recibir mensajes en los que supuestos secuestradores aseguraban tener retenida a la adolescente y exigían el pago de 1.5 millones de lempiras para devolverla sana y salva.

Tras labores de búsqueda e investigación, agentes policiales lograron localizar a la joven en el sector de Brisas del Plan, en San Manuel, Cortés. Según las autoridades, la menor fue encontrada en unos juegos mecánicos y en buen estado de salud.

Durante las indagaciones preliminares, la adolescente manifestó que se había ausentado de manera voluntaria, ya que había decidido irse con su novio, descartando así la versión inicial de un secuestro.

La Policía Nacional continúa realizando las diligencias correspondientes para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen responsabilidades adicionales relacionadas con las falsas alertas y los mensajes enviados a los familiares.IR