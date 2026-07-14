Quince frases en todas las temperaturas que han retumbado en el Mundial

Redacción Deportes.– Con disgusto, rabia e ironía, en otras ocasiones haciendo gala de buen humor o dejando una protesta seria o testimonio de pasión. Así se han escuchado las frases que más han impactado en lo que va del Mundial, que comenzó el 11 de junio.

A cinco días de la final de la edición 23 del torneo, este 19 de julio en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford (Nueva Jersey) seguramente otras expresiones surgirán y quedarán grabadas en la memoria colectiva de los amantes del fútbol.

.1. «Nos sentimos utilizados y engañados. Esto es un robo a plena luz del día en el escenario más grande del fútbol».

Así se quejó el alemán Thomas Müller tras la anulación a Jonathan Tah de un gol a Paraguay en tiempo de alargue tras una consulta del árbitro al VAR. El partido jugado el 29 de junio llegó a la tanda de penaltis y la Albirroja sorprendió con su clasificación a octavos de final a expensas de Alemania, que coleccionó otro fracaso.

.2. «Nos cobraron un penal que solo existió en los lentes de Realidad Virtual del árbitro».

El diez Luka Modric no pudo ocultar su indignación tras la eliminación de Croacia (2-1) a manos de Portugal en la agonía del partido de dieciseisavos de final.

.3 «¿El VAR? Es como un fantasma: todos hablan de él, asusta a los defensas, pero nadie sabe bien cuándo va a aparecer».

El central alemán Antonio Rüdiger también se sumó a la frustración de los jugadores de la Die Mannschaft por el gol anulado a Tah que pudo haber evitado el dolor de la eliminación ante Paraguay.

.4. «Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo».

Así reaccionó Kylian Mbappé a los ataques racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el partido de octavos de final que Les Bleus ganó a la Albirroja con un gol del astro del Real Madrid.

.5. «No somos un equipo de Hollywood, somos obreros del fútbol. Si quieren espectáculo, vayan al cine».

Así salió al corte de las críticas de periodistas el seleccionador Didier Deschamps por el estilo pragmático de Francia.

.6. «¿Presión? Presión es levantarse a las cinco de la mañana a trabajar por el salario mínimo. Esto es solo un juego con una pelota inflada».

De esta manera respondió el entrenador argentino Marcelo Bielsa durante una rueda de prensa en la que era cuestionado por la deplorable campaña de Uruguay, que terminó muy temprano, en el último puesto de su grupo, y sin seleccionador al regreso a Montevideo.

.7. «No es normal lo que hizo este grupo: ser campeón del mundo (2022), ganar la Copa América (2024) y volver a estar otra vez en una semifinal. No es normal».

Aún vibrando por la emoción, el máximo goleador de todos los tiempos y capitán de Argentina, Lionel Messi, se manifestó en estos términos el 11 de julio de 2026, tras la victoria sobre Suiza que clasificó a Argentina a las semifinales.

.8. «Si nos eliminan, me voy a mi casa a jugar PlayStation, la vida real es demasiado estresante ahora mismo».

Sin drama ni ansiedad lució Ousmane Dembelé antes del partido de cuartos de final que Francia ganó a Marruecos con un gol de Mbappé y uno suyo (2-0).

.9. «Por supuesto que quiero que gane Inglaterra. De hecho, de pequeño, tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega».

Erling Haaland no esquivó la pregunta tras caer Noruega ante Los Tres Leones, el 11 de julio, en el partido de cuartos de final.

10. «Hubo descuido, muchos errores técnicos, no tuvimos la suficiente rapidez… Hoy tuvimos suerte».

Distante del festejo de sus jugadores por la laboriosa clasificación a las semifinales a expensas de Noruega, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, prefirió ventilar públicamente los errores en ITV Sport.

11. «Quizás él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. A veces hay que ganar de forma sucia».

Así respondió a través de la prensa el mismo 11 de julio a su seleccionador Thomas Tuchel el astro Jude Bellingham, autor de un doblete en la victoria por 1-2 sobre Noruega.

12. «Hay mucha gente que no quiere que Argentina gane, pero también lo tomamos como una especie de rebelión».

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, respondió así a la pregunta sobre la supuesta presión y las expectativas puestas en la Albiceleste para conquistar el título por segunda edición seguida.

13. «Las frases que me gustan las anoto, dejo pasar el tiempo para que se borren de la memoria colectiva y luego las repito como si fueran mías».

El entrenador Marcelo Bielsa demostró que, aún bajo el fuego de la prensa, sabe ofrecer ráfagas de buen humor.

14.- «Si fuera el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) rompería ese contrato. No tiene cómo continuar».

Romário de Souza Farías, artífice de la conquista del título Mundial de 1994, volvió a la carga para pedir una vez más la destitución del entrenador italiano Carlo Ancelotti tras la eliminación de Brasil ante Noruega en octavos de final.

15.- «Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó».

Entre lágrimas, Neymar, el máximo anotador en la historia de la selección brasileña con 80 goles, se despidió el 5 de julio tras caer la Canarinha por 1-2 ante Noruega en octavos de final. La lacónica despedida tras jugar 130 partidos ocurrió en el mismo estadio en el que debutó con la selección con 18 años, el MetLife Stadium de Nueva Jersey. EFE/ir