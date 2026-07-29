“Quiero verlos para saber si es cierto”: desgarrador clamor de madre que perdió a cinco hijos y su nieta en incendio en SPS

Tegucigalpa – Entre lágrimas, dolor e incredulidad, doña Mirta Mejía enfrenta la tragedia más grande de su vida, la pérdida de sus cinco hijos y una nieta, quienes murieron en el incendio que consumió una humilde vivienda en el bordo de la colonia Esquipulas 2, en San Pedro Sula, la madrugada de este miércoles.

La madre, completamente desconsolada, no logra aceptar que ya no verá físicamente a sus hijos. Su voz se quiebra mientras repite una súplica que refleja la desesperación de una mamá destrozada por la tragedia, mientras familiares y amistades trataban en vano de darle algo de consuelo.

«Quiero verlos para ver si es verdad… mis niños están vivos, mis niños están vivos, quiero que me los entreguen hoy», expresó entre lágrimas mientras ya los cuerpos, se encuentran en Medicina Forense.

Familiares y vecinos del sector intentaban consolarla mientras doña Mirta, sumida en el dolor, recordaba a sus hijos y pedía una explicación ante una pérdida que considera imposible de comprender, y que en medio de la crisis psicológica por momentos en completa negación repite que no puede ser que sus hijos siguen con vida.

«Ayer me fui a despedir. Yo me quiero ir con los niños», dijo entre sollozos, mientras quienes la rodeaban trataban de darle fuerzas en medio del profundo sufrimiento.

«Mis niños eran buenos, es injusto para una madre. Dios, ¿por qué me quitaste lo único que tenía? Ahí también murió mi nieta. Ahora, ¿para qué voy a vivir yo? Por ellos me levantaba y me motivaba, ahora ya no quiero nada», manifestó en medio de un llanto que cala en la mente y el corazón de quien la escucha.

La tragedia ocurrió durante la madrugada, cuando un incendio arrasó con la vivienda donde residían los seis integrantes de la familia. El hecho dejó consternados a los habitantes del bordo de Esquipulas, quienes describen a las víctimas como personas humildes y queridas dentro de la comunidad.

Mientras avanzan las diligencias de Medicina Forense para la entrega de los cuerpos, doña Mirta permanece aferrada a la esperanza de volver a ver a sus hijos, para asegurarse que son ellos en un intento de su corazón por aceptar una realidad que todavía parece imposible en su mente y corazón de madre. LB