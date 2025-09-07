spot_imgspot_img
Frase del día

“Quiero decirles a todos los votantes que cada uno de nosotros deberíamos ser observadores en el cierre de las urnas para que cada uno defienda su voto»

Por: Proceso Digital

Daniel Fortín • presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT)

