Frase del día"Quiero decirles a todos los votantes que cada uno de nosotros deberíamos ser observadores en el cierre de las urnas para que cada uno defienda su voto»Por: Proceso Digital7 de septiembre de 2025 Daniel Fortín • presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT)