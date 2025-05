Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, publicó un nuevo video en el que denuncia que quieren quitarle su casa y su pensión.

En ese orden, advirtió que irá por el fiscal general Johel Zelaya y el expresidente Manuel Zelaya.

Ya me di cuenta que el fiscal general me quiere quitar hasta mi casa ilegalmente. ¿Porque no hace lo mismo con Carlos Zelaya que hasta sueldo del Congreso Nacional recibe?, denunció el general en condición de retiro.

Quieren quitarme hasta la casa, dice General Vásquez que advierte irá por fiscal y expresidente Zelaya



https://t.co/uOHw4s49CQ a través de @ProcesoDigital pic.twitter.com/X2jBa9Jbtn — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 23, 2025

Expresó que él siempre será militar, mientras que un día Johel Zelaya dejará de ser fiscal general.

También dijo que iría por el expresidente Manuel Zelaya, actual coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Se lo digo de frente Johel Zelaya, cuando esto acabe, que ya queda pocos días, yo mismo lo voy a ir a traer para que responda ante la justicia por abuso de poder y prevaricato”, exclamó el general en su reciente video publicado en sus redes sociales.

Finalmente llamó al pueblo hondureño a permanecer unidos y defender la democracia y justicia del país. (RO)