“Quieren obligarnos a que rompamos la ley bajo coacciones ilícitas y presiones políticas”: Cossette López

Tegucigalpa – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López denunció este domingo que pretenden obligarnos a que rompan la ley bajo coacciones ilícitas y presiones políticas para declarar ganador a determinado candidato presidencial.

– “No señores, acá nadie está haciendo trampas ni favoreciendo o perjudicando a nadie. Ya es demasiado. El CNE no puede otorgar lo que el pueblo no otorgó en las urnas”, enfatizó López.

– El adelanto del escrutinio electoral está siendo «socavado», denuncia la consejera.

“Quieren obligarnos a que rompamos la ley bajo coacciones ilícitas y presiones políticas, que nos apartemos de las normas y actuemos de forma parcializada y arbitraria. No lo haré. A los consejeros nos toca seguir con nuestra labor, cualquiera que sea el ganador. Nos guste o no el resultado”, subrayó la consejera.

Mediante su red social X, señaló que “entorpecer el trabajo es un ilícito que contribuye al obvio boicot que se quiere hacer a la declaratoria por el CNE como órgano competente y forzar otros escenarios. Es una obviedad”.

Apuntó que el esfuerzo por adelantar el proceso, “que nos cuesta lágrimas de sangre y por poco la libertad y la vida, está siendo socavado impunemente y de forma obviamente orquestada, unos desde las instituciones y otros desde sus cuentas en redes sociales, con tranquilidad pasmosa y cinismo social, mientras que los que nos esforzamos por sacar el proceso estamos bajo persecución política, ataques y difamación”.

No se hace trampa ni se favorece a nadie

La consejera Cossette López insistió que el órgano electoral tiene el deber de agotar todas las etapas que conforme a ley y reglamentos corresponda y mediante los procedimientos establecidos.

“La agitación social que se pretende provocar desde la desinformación y la manipulación solo contribuye a dañar el resultado del civismo con que Honduras salió a votar. Se están comenzando a emitir los acuerdos para escrutinios especiales y habrá más, conforme al procedimiento y los recursos que con base en la ley tengan lugar”, informó.

López aseveró que toda la elección ha sido una guerra, pero que siguen luchando. “Cada etapa ha sido una batalla distinta y lo que hay es el producto de ello. El 30 de noviembre, con todo, fue lo que deseamos como autoridades y como pueblo. ¿Lo que ha fallado responde a lo que aprobamos y diseñamos? No. Es el resultado de la suma de todas las responsabilidades y las voluntades, unas en contra y otras a favor. Reconozcan su parte y dejen ya de dañar el país”, clamó.

Reflexionó que “¿Y si el resultado cambia en las siguientes etapas y les favorece? ¿Qué harán con los destrozos que han hecho? O de repente ¿Todo será bueno y aceptado? No es posible que sean tan inconsecuentes, faltos de objetividad y que el proceso sólo les resulte aceptable, cuando les favorece. Hablemos con la verdad, siempre supimos que sólo uno de cinco candidatos quedará, y siempre hemos sabido que hay quienes no aceptan una derrota cuando la tienen enfrente.

Concluyó afirmando que las publicaciones falaces una tras otra para sembrar caos y duda, creando pánico y atacando al CNE sin fundamento y con absoluta bajeza.

Nasry Asfura y Salvador Nasralla tienen una cerrada disputa por la presidencia.

A dos semanas no se conoce el presidente

El entusiasmo con el que más de tres millones de hondureños acudieron a las urnas el pasado 30 de noviembre contrasta, dos semanas después, con un creciente descontento por la ausencia de resultados oficiales, en un lento y ajustado escrutinio bajo acusaciones de irregularidades y fallas en el sistema.

El ambiente en el país se mantiene en una relativa tranquilidad, pese a la insistencia en la víspera del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) a convocar a sus bases a la calle para apoyar los candidatos oficialistas que exigen una anulación de las elecciones.

La población continúa con sus actividades cotidianas; estudiantes de colegios y universidades celebran las graduaciones de fin de año, mientras los líderes políticos aguardan el avance del conteo especial de 2.773 actas con inconsistencias, iniciado el sábado como segunda fase del proceso electoral.

La falta de resultados también ha provocado una oleada de frustración en redes sociales, donde proliferan mensajes de descontento contra el oficialismo, los principales candidatos presidenciales y los organismos electorales. JS