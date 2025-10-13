Quieren asesinarme, denuncia Romeo Vásquez

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, denunció este domingo que “el narco-familión siguen con el deseo de asesinarme, pero no le tengo miedo ni al magnicidio ni a la muerte”.

A través de un nuevo video, el exjefe del Estado Mayor de Honduras aseguró que tiene información de inteligencia que indica que quieren asesinarlo, pero en tono desafiante agregó “no le tengo miedo al magnicidio ni a la muerte”.

Vásquez Velásquez citó las letras del himno nacional “serán muchos Honduras tus muertos, pero todos caerán con honor”.

Además aseveró que sí es en defensa de la patria, estoy listo para ofrendar mi vida en defensa de ella, “porque eso será de mucha gloria”.

Vásquez Velásquez sigue prófugo, ya que el Ministerio Público lo acusó por su presunta participación en la muerte de un activista de la resistencia popular en el marco de la crisis institucional que vivió el país en junio de 2009, cuando Manuel Zelaya fue depuesto.

Sobre el exjerarca militar también pesa un requerimiento por supuesto enriquecimiento ilícito. VC