¿Quiénes ya quedaron fuera de competencia para CNE y TJE ?

Tegucigalpa- El proceso de selección de autoridades electorales avanza con un fuerte recorte de aspirantes. Tras la selección realizada por la Comisión Especial del Congreso Nacional, 47 postulantes quedaron fuera de la segunda fase de entrevistas públicas para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en una decisión aprobada por unanimidad, pero con cuestionamientos sobre claridad en el proceso.

En el caso del CNE, el filtro fue más drástico: de 60 aspirantes iniciales, 35 no lograron avanzar a la etapa de audiencias.

Para el TJE, el recorte fue menor pero igualmente significativo. De 42 postulantes, 13 quedaron fuera del proceso.

El cruce de ambas listas revela un dato relevante: varios aspirantes fueron descartados en ambos procesos, lo que sugiere la aplicación de criterios coincidentes dentro de la comisión. Sin embargo, estos parámetros no han sido divulgados oficialmente, lo que alimenta dudas sobre la objetividad del proceso.

Para el caso el CNA, señaló que hasta ahora, la Comisión Especial no ha publicado un manual de evaluación ni las ponderaciones utilizadas para calificar a los candidatos, una omisión que ha sido señalada por distintos sectores como un riesgo para la credibilidad del mecanismo de selección.

A pesar de ello, el proceso continúa hacia la fase de entrevistas públicas, donde los aspirantes que superaron el primer filtro deberán exponer sus propuestas y someterse al escrutinio de los diputados.

Quedaron fuera del CNE

José Arnulfo Lagos

Vilma Clementina Zúñiga

Boris David Rodríguez

Gabriel Adalberto Espinal

José Pompilio Ochoa

Tomás Alfonso Cardona

Miguel Pineda Echeverría

Sergio Ottoniel Vélez

Erick Felipe Hernández

Héctor Manuel Alvarenga

Geovanny Antonio Arias

Heriberto Baquedano Membreño

Ruth Anabella Cruz

Gladis del Socorro Cruz

Laura Victoria Salgado

Nery Oswaldo Galo

Roque Erwin Germer

Francisco Pascua

Sobeyda Judith Andino

Allan Fernando Alvarenga

Martha Medina Reynoso

Tirso Sady Ulloa

Vladimir Pineda Aguilar

Fernando Enrique Lezama

Carlos Yasser Salgado

Isaac Jiménez

Luis Guillermo Chávez

José Esteban Valladares

Roberto Budde Pavón

Mauricio Castellanos

Marvin Díaz

Yolanda Banegas

Jennifer Bonilla

Noé Francisco Banegas

quedaron fuera – TJE

De los 42 aspirantes iniciales, 13 no avanzaron a la segunda fase:

José Isabel Oyuela

Boris David Rodríguez

Jacob Misael Flores

Ramón Enrique Barrios

Heriberto Baquedano Membreño

Ruth Anabella Cruz

Gladis del Socorro Cruz

Therlyn Mejía

Marco Antonio Zelaya

Sandra Nelly Henríquez

Hugo Xavier Morales

Nahum Amílcar Rivera

Inicialmente 101 aspirantes se autopostularon para llenar las vacancias en los órganos electorales; sin embargo, tras una jornada de análisis la comisión redujo el listado a 54 participantes.LB