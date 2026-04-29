¿Quiénes ya quedaron fuera de competencia para CNE y TJE ?

Tegucigalpa- El proceso de selección de autoridades electorales avanza con un fuerte recorte de aspirantes. Tras la selección realizada por la Comisión Especial del Congreso Nacional, 47 postulantes quedaron fuera de la segunda fase de entrevistas públicas para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en una decisión aprobada por unanimidad, pero con cuestionamientos sobre claridad en el proceso.
En el caso del CNE, el filtro fue más drástico: de 60 aspirantes iniciales, 35 no lograron avanzar a la etapa de audiencias.
Para el TJE, el recorte fue menor pero igualmente significativo. De 42 postulantes, 13 quedaron fuera del proceso.
El cruce de ambas listas revela un dato relevante: varios aspirantes fueron descartados en ambos procesos, lo que sugiere la aplicación de criterios coincidentes dentro de la comisión. Sin embargo, estos parámetros no han sido divulgados oficialmente, lo que alimenta dudas sobre la objetividad del proceso.
Para el caso el CNA, señaló que hasta ahora, la Comisión Especial no ha publicado un manual de evaluación ni las ponderaciones utilizadas para calificar a los candidatos, una omisión que ha sido señalada por distintos sectores como un riesgo para la credibilidad del mecanismo de selección.
A pesar de ello, el proceso continúa hacia la fase de entrevistas públicas, donde los aspirantes que superaron el primer filtro deberán exponer sus propuestas y someterse al escrutinio de los diputados.
Quedaron fuera del CNE
José Arnulfo Lagos
Vilma Clementina Zúñiga
Boris David Rodríguez
Gabriel Adalberto Espinal
José Pompilio Ochoa
Tomás Alfonso Cardona
Miguel Pineda Echeverría
Sergio Ottoniel Vélez
Erick Felipe Hernández
Héctor Manuel Alvarenga
Geovanny Antonio Arias
Heriberto Baquedano Membreño
Ruth Anabella Cruz
Gladis del Socorro Cruz
Laura Victoria Salgado
Nery Oswaldo Galo
Roque Erwin Germer
Francisco Pascua
Sobeyda Judith Andino
Allan Fernando Alvarenga
Martha Medina Reynoso
Tirso Sady Ulloa
Vladimir Pineda Aguilar
Fernando Enrique Lezama
Carlos Yasser Salgado
Isaac Jiménez
Luis Guillermo Chávez
José Esteban Valladares
Roberto Budde Pavón
Mauricio Castellanos
Marvin Díaz
Yolanda Banegas
Jennifer Bonilla
Noé Francisco Banegas
quedaron fuera – TJE
De los 42 aspirantes iniciales, 13 no avanzaron a la segunda fase:
José Isabel Oyuela
Boris David Rodríguez
Jacob Misael Flores
Ramón Enrique Barrios
Heriberto Baquedano Membreño
Ruth Anabella Cruz
Gladis del Socorro Cruz
Therlyn Mejía
Marco Antonio Zelaya
Sandra Nelly Henríquez
Hugo Xavier Morales
Nahum Amílcar Rivera
Inicialmente 101 aspirantes se autopostularon para llenar las vacancias en los órganos electorales; sin embargo, tras una jornada de análisis la comisión redujo el listado a 54 participantes.LB