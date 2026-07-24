Frase del día“Quienes planearon robarse las elecciones deben responder ante la justicia. Estados Unidos se mantiene firme al lado de Honduras y de todos los que defendieron la democracia cuando más estaba en riesgo”.Por: Proceso Digital24 de julio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión María Elvira Salazar • Congresista de EEUU Noticias recientes DeportesLuis Suárez da otro triunfo a un Inter sin Messi, con susto de Berterame Deportes1-3. Cruz Azul engrosa su historia y alza el trofeo de Campeón de Campeones Jose S. AzconaHonduras y el dominio del idioma inglés: una ventaja comparativa que debe potenciarse René Alfredo Soto¿Una capital o un país sin agua? Crónicas de un periodistaLuz y sombra de la Copa Mundial: Trump colándose y Messi y Ronaldo llorando, además de precios desorbitantes