Frase del día

“Quienes planearon robarse las elecciones deben responder ante la justicia. Estados Unidos se mantiene firme al lado de Honduras y de todos los que defendieron la democracia cuando más estaba en riesgo”.

Por: Proceso Digital

María Elvira Salazar • Congresista de EEUU

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img