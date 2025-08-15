Quienes manejan los radares del espacio aéreo para el combate el narcotráfico es EEUU, según vicecanciller Torres ante denuncia de fiscal Bondi

Tegucigalpa – El vicecanciller Gerardo Torres manifestó este viernes que quienes controlan los radares del espacio aéreo hondureño para el combate del narcotráfico es Estados Unidos.

“Quienes manejan los radares, donde están los radares que controlan el espacio aéreo para el combate el narcotráfico es la base de Cayo Bueso que es de Estados Unidos, por eso me parece raro las declaraciones de la fiscal de Estados Unidos”, dijo a periodistas.

Argumentó que el manejo de los radares del espacio aéreo hondureño no es facultad solo del país señalando que estas se encuentran en Cayo Bueso, que lo maneja EEUU.

Torres mencionó que la Fiscalía General de EEUU no tiene personal acreditado en Honduras como las agencias norteamericanas.

Pidió a la fiscal Pam Bondi que brinde más información cuando dice que hay pago para utilizar el espacio aéreo hondureño para el trasiego de la droga.

Citó las declaraciones del exjefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas de Estados (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, que no se puede utilizar espacios aéreos debido a que los narcotraficantes realizan vuelos irregulares.

El vicecanciller indicó que Honduras se coordina con EEUU para tener la potencia suficiente para detectar e interceptar vuelos irregulares. AG