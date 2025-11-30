Quien tiene los ojos puestos en las elecciones son los hondureños, señala jefe de FFAA

Tegucigalpa – El jefe de las Fuerzas Armadas, señaló este domingo que quien está pendiente de las elecciones generales son los hondureños en relación a los observadores internacionales.

“Quien tiene los puestos en este proceso electoral son los hondureños porque ellos estarán pendientes y monitoreando porque es la voluntad popular”, dijo a periodistas.

El general participó en la apertura de las elecciones generales 2025 por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC).

Pidió a los hondureños que disfruten este día de la jornada electoral y que haga uso oportuno de la voluntad popular.

Hernández afirmó que la FFAA, Policía Nacional, Ministerio Público y la Policía Militar de Orden Público (PMOP) garantizan que los hondureños puedan tener paz y libertad al momento de dirigirse a los centros de votación.

También indicó que la institucionalidad hondureña es la otra parte interesada en este proceso electoral.

Comentó que la FFAA ha sido una institución de puertas abiertas que ha recibido y sostenido reuniones con los observadores electorales. AG