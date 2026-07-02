Quien supervisa la construcción de edificios en Honduras

Carlos Medrano

Periodista

Después de ver, a través de lo medios internacionales, el desastre ocasionado por varios terremotos en Venezuela y observar edificios enteros caer como naipes, la sensación es tremenda, principalmente por los seres humanos que estaban en las edificaciones y perdieron su vida irremediablemente.

Varios edificios residenciales y comerciales colapsaron total o parcialmente, especialmente en el estado de La Guaira y en sectores de Caracas.

Uno de los colapsos más emblemáticos fue el del edificio Mar de Leva (La Guaira), que quedo reducido a escombros, así como el del hotel Eduard’s, un edificio tradicional de la costa que colapsó por completo durante el sismo. En La Guaira se reportaron más de un centenar de edificios colapsados y cientos de estructuras dañadas.

Edificios residenciales en Los Palos Grandes (Caracas) se derrumbaron y sufrieron daños estructurales importantes, lo que motivó intensas labores de rescate.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar sufrió daños, incluido el colapso parcial de su techo, lo que obligó a suspender temporalmente sus operaciones.

Al ver este desastre provocado por este fenómeno en el país sudamericano, me pregunto, ¿Honduras estaría preparada para soportar o disminuir las consecuencias de un temblor de esa naturaleza?

Conociendo la pobre institucionalidad hondureña, la corrupción de los entes encargados de controlar, supervisar y castigar a quienes violan las normas elementales de construcción y la falta de una legislación que imponga un protocolo para esta serie de edificios de apartamentos o torres que se levantan todos los dias en las principales ciudades, me llena de incertidumbre y duda.

Entiendo que existe un Código Hondureño de Construcción (CHOC), para proyectos formales que deben incorporar criterios de diseño sismorresistente, que significa que un edificio diseñado correctamente debe resistir un terremoto fuerte sin colapsar, aunque pueda sufrir daños estructurales importantes.

Un edificio sismorresistente no está diseñado para quedar intacto, sino para evitar el colapso y permitir que las personas evacúen con vida, criterios utilizados en países como Estados Unidos, Chile y Japón.

En Honduras el mayor problema no es el código, sino su aplicación y aquí aparece la principal debilidad de Honduras, ya que me imagino en la práctica existen construcciones sin suficiente supervisión, muchas viviendas son autoconstruidas, no todas las municipalidades tienen la misma capacidad para inspeccionar obras y algunas edificaciones antiguas fueron construidas antes de existir requisitos sísmicos modernos.

Especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles han señalado que una gran parte de las edificaciones del país nunca fue diseñada considerando acciones sísmicas.

Me pregunto, la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT, el Ministerio de Vivienda, El Cuerpo de Bomberos de Honduras o cuanta institucionalidad exista y que este relacionada con este tema, tienen una auditoria, un estudio o han hecho una encuesta de edificios antiguos, escuelas viejas, hospitales antiguos que nunca fueron reforzados, viviendas construidas artesanalmente y ampliaciones hechas sin cálculo estructural.

Si no la tienen, que es lo más seguro, todas estas dependencias deberían iniciar a hacer este cálculo y estadísticas, para tener una evaluación de los edificios que necesitan un reforzamiento estructural realizado por ingenieros especializados y conocer que concreto y acero certificados fueron utilizados para resistir un fuerte temblor.

Autoridades de la República, Honduras sí tiene amenaza sísmica, ya que, aunque el país no experimenta terremotos tan frecuentes como Chile o Japón, sí está influenciado por la interacción entre la Placa del Caribe y la Placa Norteamericana, además de varias fallas geológicas activas.

Señores, un terremoto de magnitud cercana a 7.5–8.0 podría producir colapso de edificios antiguos, graves daños en viviendas informales, puentes afectados, deslizamientos de tierra e interrupción de servicios públicos que nos costarán cientos o miles de vidas.

¿Que cuesta prevenir cualquier desgracia Señores del Gobierno?, recomiendo integren un Comité interinstitucional para revisar estos temas de construcción y tomar las medidas urgentes del caso, para evitar un desastre de consecuencias insospechables.