Quién no entienda mis ideas y ritmo de trabajo, no trabajará conmigo, dice presidente Asfura

Tegucigalpa – Consultado sobre posibles cambios en su gabinete de Gobierno, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, señaló hoy que quién no entienda sus ideas y su ritmo de trabajo, no trabajará con él.

Evitó mencionar nombres, pero dijo que está revisando el rendimiento de cada uno de sus ministros, directores y gerentes.

“Todo en su debido momento se los voy a comunicar”, externó.

Razonó que él podría prescindir de quién no le esté funcionando.

La abogada Elizabeth Rodríguez se convirtió el pasado 27 de mayo en la primera funcionaria destituida del actual gobierno al dejar la titularidad de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

En su lugar se nombró al abogado Jorge Alberto Cálix.

En la conferencia de este día, la prensa consultó sobre la continuidad en los cargos de la actual ministra de Educación Ivette Arely Argueta Padilla y el ministro de Comunicaciones José Argueta, pero el presidente Asfura evitó brindar nombres.

No obstante, fue enfático al decir que no podrán trabajar con él quien no entienda sus ideas y pueda seguir su ritmo de trabajo. (RO)